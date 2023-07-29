Специалисты «Тамбовэнерго» готовятся к грозе

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 29 июля местами по Тамбовской области ожидаются грозы, ливни, при грозе порывы ветра достигнут 18 м/с. В филиале «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» сохраняется режим повышенной готовности

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готова 101 бригада энергетиков: 424 специалиста и 167 единиц спецтехники.

Резервное электроснабжение социально значимых потребителей Тамбовской области при необходимости могут обеспечивать генераторные установки мощностью 950 кВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.