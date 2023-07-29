В Тамбовской области попал в аварию автобус с туристами

Автобус слетел с трассы

В Тамбовской области слетел с дороги пассажирский автобус с туристами, которые ехали на отдых из Моршанска в Геленджик. ДТП произошло в Мордовском округе на автодороге Воронеж-Тамбов. Автобус ехал за двумя КамАЗам. Перед грузовиками для левого поворота остановилась «буханка». Грузовики успели проскочить и объехать УАЗ, а автобус - нет. В итоге автобус протаранил УАЗ, по инерции проложил движение, съехал в кювет и сбил два световых столба.

Пассажиры, к счастью, не пострадали. А вот водителей - того, кто был за рулем и его сменщика - доставили в больницу. Водитель УАЗа тоже госпитализирован. Сообщается, что туристы все-таки добрались до места назначения на другом автобусе.