В Тамбовской области появилась новая «сторублевка»

Новая купюра появилась в обращении Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области появилась модернизированная банкнота номиналом 100 рублей. Обновленная «сторублевка» выполнена в современном дизайне, покрыта лаком и содержит усиленный защитный комплекс.

На лицевой стороне банкноты – достопримечательности Москвы: фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах и парк «Зарядье». На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому Солдату и панорама музея-заповедника «Куликово поле».

- Традиционно проверить признаки подлинности можно несколькими способами: на просвет, под наклоном, на ощупь и с помощью лупы, - поясняют в пресс-службе правительства Тамбовской области.

На новой банкноте в качестве элементов защиты используются водяные знаки, микроизображения и микротекст, видимые только в лупу и не воспроизводимые при подделке, символ рубля с «кипп-эффектом» – проявляющийся при взгляде на банкноту под острым углом, «ныряющая» защитная нить и цветопеременный элемент – переливающееся число 100 слева под гербом на лицевой стороне. Банкнота имеет два серийных номера, расположенных на оборотной стороне. Левый номер читается по короткой стороне банкноты, правый – по длинной стороне.

Эксперты Банка России напоминают, что обновленные сторублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами.