В Тамбовской области за один день раскрыли 49 преступлений

В рамках мероприятия пресечено более 200 административных правонарушений в сфере общественного порядка Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области в ходе мероприятия «Правопорядок» удалось раскрыть 49 преступлений. Кроме того, было пресечено более 200 административных правонарушений в сфере общественного порядка, выявлено 15 фактов незаконной реализации алкоголя, изъято около 10 литров алкоголя. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших машиной в состоянии алкогольного опьянения, и 5 граждан, севших за руль без прав. Задержано 3 человека, находящихся в розыске.

- В проведении мероприятия было задействовано более 700 сотрудников органов внутренних дел, также были привлечены работники частных охранных предприятий и представители народных дружин. На улицах нашего региона было дополнительно выставлено более 40 нарядов, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.