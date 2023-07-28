В Тамбовской области водитель «Лада Веста» сбил мужчину, который в темноте шел посреди дороги

Пешеход погиб до приезда медиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 28 июля в 22 часа 20 минут на 164 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» на территории Мордовского района. 31-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», сбил 48-летнего мужчину, который двигался посередине дороги в попутном направлении в одежде темных тонов, без светоотражающих элементов.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.