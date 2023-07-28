В Тамбове нашли четыре тайника с наркотиками

В районе улицы Песчаной областного центра полицейские нашли четыре тайника с наркотиками, в каждом из которых находилось по 0,2 грамма запрещенного вещества «метадон». Эту сеть организовал ранее задержанный 50-летний иностранный гражданин. Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Возбуждено и расследуется уголовное дело, в рамках которого проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению других тайников с наркотиками, других лиц, причастных к организации наркобизнеса, кураторов и организаторов преступной деятельности.

- Сотрудники полиции напоминают: преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков входят в перечень особо тяжких преступлений и караются длительным тюремным заключением, вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.