В Сосновке жительница Рязанской области получила 3 года за кражу денег у пенсионера

36-летняя жительница Рязанской области со своими знакомыми ездила по Сосновскому району в поисках пуха и перьев для подушек. Ходя от дома к дому в селе Отъяссы, она увидела открытую дверь в жилище. Женщина вошла и увидела спящего 92-летнего мужчину. Пользуясь случаем, она нашла и похитила сбережения пенсионера - 315 тысяч рублей, а потом скрылась. Пенсионер обнаружил пропажу и обратился в полицию Сосновского района.

Полицейские выяснили, кто из незнакомцев посещал село, выяснили марку и цвет автомобиля подозреваемой, установили ее личность. Сотрудники уголовного розыска выехали в Рязанскую область и нашли женщину. Она призналась в краже и выдала оставшиеся деньги.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Потерпевшему компенсировали большую часть ущерба. Суд Сосновского района признал жительницу Рязанской области виновной в краже. Теперь женщина на 3 года отправится за решетку.