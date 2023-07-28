На тамбовской трассе «Toyota Land Cruiser 200» устроила аварию из-за взорвавшегося колеса

Госпитализация пострадавшим не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 27 июля в 16 часов 20 минут на 390 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Мичуринского района. 38-летний мужчина за рулем «Toyota Land Cruiser 200», у которой взорвалось правое переднее колесо, потерял управление машиной и врезался в едущий впереди «Chery Tiggo 7 PRO MAX», под управлением 48-летнего мужчины. От удара этот автомобиль влетел в разделительный железлбетонный барьер.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Chery Tiggo PRO MAX» осмотрел на месте фельдшер бригады корой медицинской помощи, а его 52-летнюю пассажирку доставили в городскую больница имени С.С.Брюхоненко. Женщину после осмотра отпустили домой.