В Сосновском районе будут судить работников сельхозпредприятия, укравших агрохимикаты

Трое работников одного из сельхозпредприятий Сосновского района украли агрохимикаты на сумму более 400 тысяч рублей. В том числе 135 кг препарата для борьбы с грызунами и 240 литров протравителей зерна. Пакеты и канистры мужчины спрятали в сарае.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, после обращения одного из руководителей агрохолдинга в полицию сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к хищению. Мужчины признались в краже и показали, куда спрятали химикаты, которые планировали перепродать.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Похищенные агрохимикаты возвращены на предприятие. На данный момент уголовное дело направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу.