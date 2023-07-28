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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:50

В Сосновском районе будут судить работников сельхозпредприятия, укравших агрохимикаты

Трое мужчин планировали продать похищенные препараты
Марина МАКОВЛЕВА

Трое работников одного из сельхозпредприятий Сосновского района украли агрохимикаты на сумму более 400 тысяч рублей. В том числе 135 кг препарата для борьбы с грызунами и 240 литров протравителей зерна. Пакеты и канистры мужчины спрятали в сарае.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, после обращения одного из руководителей агрохолдинга в полицию сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к хищению. Мужчины признались в краже и показали, куда спрятали химикаты, которые планировали перепродать.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Похищенные агрохимикаты возвращены на предприятие. На данный момент уголовное дело направлено в суд Сосновского района для рассмотрения по существу.