В Тамбовской области женщина, несколько дней назад похоронившая маленького сына, попала в смертельную аварию

Автомобиль сильно покорежило и выкинуло с трассы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария со смертельным исходом произошла 27 июля в 3 часа 40 минут на 449 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Тамбовского района. 34-летняя женщина за рулем автомобилем «KIA CERATO», которая находилась в утомленном состоянии, выехала на полосу встречного движения, там где это запрещено сплошной линией и столкнулась с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем «МАН» в составе с полуприцепом «Тонар» под управлением 49-летнего водителя. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что несколько дней назад она похоронила маленького сына.

- Тяжелые травмы в аварии получила 11-летняя пассажирка иномарки, девочку на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную больницу города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадал также водитель большегруза, его осмотрели медики городской клинической больницы имени Архиепископа Луки. Госпитализировать мужчину не стали.