В Тамбове из окна седьмого этажа выпал 3-летний ребенок

Ребенок воспитывается в многодетной семье Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 27 июля из окна седьмого этажа девятиэтажного дома по ул. Тулиновской города Тамбова выпал 3-летний мальчик. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении детской областной больницы. В момент падения он находился дома вместе со старшим братом, мама была на работе.

- Для выяснения всех обстоятельств случившегося следственными органами СУ СКР по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по региону. - Следователи продолжают проведение процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. Установлено, что пострадавший ребенок воспитывается в многодетной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики не попадала.

Следователи в очередной раз убедительно просят родителей и людей, которые присматривают за детьми, сотрудников учреждений, связанных с пребыванием детей, быть бдительнее и не забывать элементарных правил:

- не оставляйте ребенка без присмотра в помещениях с открытыми окнами или играющего возле окон и стеклянных дверей;

- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник;

- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;

- установите на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.