В Тамбове будут судить накозакладчика

У жителя Тверской области изъяли героин

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Тверской области. Его обвиняют в совершении 7 преступлений, связанных с торговлей наркотиками.

- Обвиняемый на территории Москвы приобрел наркотическое средство для последующего незаконного сбыта. Затем он прибыл в Тамбов и незаконно разместил наркотики в тайниках - «закладках» с целью сбыта бесконтактным способом наркопотребителям. Однако довести свои преступные действия до конца обвиняемый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли из незаконного оборота около 80 граммов героина, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Тамбовской области