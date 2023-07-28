В Уварово два дня не будет света

7 и 8 августа в Уварово планируется проводить техническое обслуживание объектов электроснабжения. В связи с этим с 9.00 до 17.00 на нескольких улицах будет отключено электроснабжение.

Как сообщают в администрации города Уварово, 7 августа будут обесточены улицы: Совхозная, Б. Садовая, Полевая, Мичурина, пер. Мичурина, Северная, Лесная, Дачная, Акиндинова, Рахманинова, М. Кабаргина, пер. М. Кабаргина, Мира, пер. Б. Садовый, Зеленая, Березовая, Почтовая, Первомайская, пер. Первомайский, Энгельса, пер. Энгельса, Новогородняя, пер. Новогородний, П. Ширяева, Вишневая, пер. 1-ый Советский, ул. Советская, ул. Флотская, пер. Флотский, ул. Базарная, пер. 1-ый Базарный;

8 августа будет отключено электроснабжение улиц: 50 лет Октября, ул. Депутатская, Песчаная, Кузнечная, Буденного, Мичурина, Красная Заря, Сиреневая, Энгельса, Заречная, Рабочая, Б. Садовая, Набережная, Железнодорожная, Новая, Курганская, Интернациональная, пер. Интернациональный, 3 мкр. (д.1-3), ул.Шоссейная (д. 18-20), Почтовая, Октябрьская, П. Ширяева, пер. Октябрьский, Ленинская, пер. Красный, Пролетарская, Гагарина, 4 мкр. (д. 37, 37а, 41, 41а, 39, 40).

Более подробную информацию можно получить в единой дежурно-диспетчерской службе по телефону: 4-72-42.