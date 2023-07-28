После вмешательства прокуратуры Мичуринска сыну ветерана присудили компенсацию за установку памятника

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению сына участника Великой Отечественной войны. Мужчине отказали в назначении компенсации за установку надгробного памятника.

- Заявителю было отказано в выплате компенсации за установку надгробного памятника его матери, работавшей в период с 1942 по 1946 год в должности путевой рабочей и в период Великой Отечественной войны переведенной на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии и выполнявших задачи в интересах армии, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

Прокуратура внесла представление военному комиссару. А так как результата не последовало, прокурор Мичуринска обратился с иском в суд, требуя обязать военный комиссариат Тамбовской области назначить и выплатить компенсацию.

Решением Ленинского районного суда Тамбова требования прокурора удовлетворены. Мужчине назначена выплата в размере 37 тысяч рублей.