В Пичаевском районе жители пользовались водой из ржавой и протекающей водонапорной башни

Сооружение давно устарело и нуждалось в замене

Прокуратура Пичаевского района провела проверку по жалобе жителя села Волхонщина. Мужчина обратился на личный прием к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину и сообщил об аварийном состоянии водонапорной башни на улице Щемиловка.

- Выездом на место установлено, что металлический корпус водонапорной башни полностью покрыт коррозией, имеются многочисленные деформации, элементы башни имеют протечки. При этом, в августе 2022 года Байловским сельсоветом приобретена новая водонапорная башня, однако работы по ее установке так не были произведены, - рассказали в прокуратуре Пичаевского района.

Прокуратура направила в суд иск. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Администрацию района обязали в течение 2 месяцев заменить водонапорную башню.

Фото прокуратуры Пичаевского района