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НовостиОбщество27 июля 2023 14:50

В Тамбовской области отремонтировали плотину на реке Большая Липовица

Стоимость работ - более 31 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Разрушение ГТС привело бы к серьезным последствиям

Разрушение ГТС привело бы к серьезным последствиям

В Тамбовской области закончен капитальный ремонт плотины на реке Большая Липовица. Гидротехническое сооружение было построено 45 лет назад и ремонтировалось 15 лет назад. Без своевременного ремонта сооружение могло разрушиться, а это привело бы к размыву дороги, подтоплению домов в Красносвободном и Борщевке и уничтожению сельхозугодий.

- Стоимость работ превысила 31 млн рублей, это средства федерального и областного бюджетов, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области