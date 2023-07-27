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НовостиПроисшествия27 июля 2023 13:12

Тамбовчанка зарезала сына стеклянной бутылкой

Женщина разозлилась на то, что мужчина напился и не пошел на работу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщину отправили под домашний арест

Женщину отправили под домашний арест

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Никифоровского района, подозреваемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 24 июля между женщиной и ее 38-летним сыном произошел конфликт из-за того, что он употребил спиртное и вновь не вышел на работу. Во время ссоры она схватила стеклянную бутылку и ударила мужчину по голове, после чего нанесла ему еще несколько ударов фрагментом оставшейся в руках разбитой бутылки. От острой кровопотери жертва скончалась на месте происшествия.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает Су СКР по Тамбовской области. - По ходатайству следствия судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.