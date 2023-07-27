В Тамбове 29-летний рабочий погиб во время проведения высотных работ

В СУ СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту гибели 29-летнего мужчины в результате падения с высоты.

По версии следствия, 24 июня при выполнении субподрядной организацией капитального ремонта крыши пятиэтажного дома по улице Московской города Тамбова один из рабочих упал на землю. От полученных в результате падения травм он в тот же день скончался в медицинском учреждении.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Уже установлено, что трудовые отношения с погибшим официально не оформлялись, обучение и инструктаж по работе на высоте он не проходил.