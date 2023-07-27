В Тамбовской области обнаружена плантация конопли

На участке росло 143 куста конопли Фото: УМВД по Тамбовской области

Полицейские села Петровское выявили факт незаконного культивирования конопли. На участке возле дома 45-летнего мужчины обнаружили 143 наркосодержащий растения. Дома к него также находилось 200 грамм высушенного растения.

- Ранее житель села Петровское уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности.