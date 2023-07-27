Тамбовский полицейский нашел на улице конверт с 44 тысячами рублей и смог найти его владельцев

Семья поблагодарила честного полицейского Фото: УМВД России по Тамбовской области

В Котовске полицейский патрульно-постовой службы после работы проходил по одной из местных улиц и увидел лежащий на земле конверт, в котором оказались 44 тысячи рублей. Мужчина отнес деньги в отдел, где сотрудники уголовного розыска занялись поисками владельца крупной суммы. Владельцами оказались семейная пара. Как выяснилось, мужчина собирался сделать дорогостоящую покупку, но случайно обронил конверт с деньгами. Исчезновения денег он даже не заметил и узнал об этом от полицейских.

- Мужчина назвал точную сумму потерянного, смог описать, в чем находились деньги, а также указал район, где он мог обронить конверт, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - После проверки документов и достоверности информации, деньги вернули законному владельцу. Семейная пара поблагодарила сотрудников за честность и оперативность.