В Тамбовской области велосипедист попал под колеса иномарки

Велосипедист оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы велосипедист, произошла 26 июля в 17 часов 35 минут на 1 километре автодороги Мичуринск-Терское Мичуринского района. 30-летняя женщина за рулем «АЛЬФА РОМЕО 156» сбила 54-летнего мужчину, который на велосипеде начал переезжать дорогу слишком близко к приближающейся машине.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.