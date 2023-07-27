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НовостиПроисшествия27 июля 2023 9:16

В Тамбовской области велосипедист попал под колеса иномарки

Мужчина начал переезжать дорогу слишком близко к приближающейся машине
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Велосипедист оказался в больнице

Велосипедист оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы велосипедист, произошла 26 июля в 17 часов 35 минут на 1 километре автодороги Мичуринск-Терское Мичуринского района. 30-летняя женщина за рулем «АЛЬФА РОМЕО 156» сбила 54-летнего мужчину, который на велосипеде начал переезжать дорогу слишком близко к приближающейся машине.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста с травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.