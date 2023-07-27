В Тамбове водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Водитель не успел среагировать на выбежавшую под колеса девочку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы несовершеннолетняя, произошла 26 июля в 16 часов 45 минут в районе дома №198 Г по улице Советская г.Тамбова. 34-летний мужчина за рулем «LADA LARGUS», сбил 9-летнюю девочку, которая внезапно начала переходить проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости не регулируемого пешеходного перехода. Кроме того, ребенок выбежала на дорогу из-за стоящего автомобиля, поэтому среагировать водитель не успел.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.