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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:40

82-летняя тамбовчанка отдала мошенникам 110 тысяч рублей

Злоумышленника задержали в Костромской области
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка. Она рассказала о звонке неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Закончился разговор, как обычно, требованием денег за помощь ее дочери избежать ответственности за ДТП. Вскоре домой к потерпевшей прибыл молодой человек, которому она отдала более 110 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали в Костромской области. Он дал признательные показания. У мужчины изъяли деньги, банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны.

- В настоящее время известна его причастность к совершению 2 преступлений на территории Тамбовской и Костромской областей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.