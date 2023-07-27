За полгода в Тамбовской области нашли 35 подделок

По итогам первого полугодия 2023 года в банковском секторе Тамбовской области выявили 35 поддельных денежных знаков. По сравнению с прошлым годом количество выявленных фальшивок уменьшилось ровно вдвое.

За полгода обнаружено 20 пятитысячных фальшивых купюр, 9 подделок номиналом 2000 рублей и 6 тысячерублевых. Среди иностранной валюты в первом полугодии 2023 года была обнаружена одна 50-долларовая поддельная купюра.

- Если в ваших руках оказалась купюра, которая вызывает подозрение, вспомните о нескольких основных признаках проверки подлинности - повернуть, потрогать, посмотреть. Чаще всего обращают внимание на водяные знаки, но необходимо проверять и метки с рельефом, наблюдать за эффектом перемещения цифр на защитной нити, обратить внимание на микротекст и графические элементы. Подробнее о признаках подлинности на каждой купюре можно узнать на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», - рассказала начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций тамбовского отделения Банка России Светлана Попова.