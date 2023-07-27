В Тамбовской областной детской больнице провели проверку на готовность учреждения к холере

Больница прошла проверку

В Тамбовской областной детской клинической больнице провели внеплановую проверку готовности учреждения к оказанию медицинской помощи при холере. Аудиторами выступили заведующая лабораторией экспериментально-биологических моделей и биологической безопасности ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора Дарья Левченко и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук.

Особое внимание уделили готовности и оснащённости материально-технической базы бактериологического отдела клинико-диагностической лаборатории по исследованию клинического материала на холеру, профессиональной подготовке специалистов, наличию документов, регламентирующих порядок работы.

- Также эксперты проверили работу приёмного отделения при поступлении пациентов с подозрением на особо опасные инфекционные заболевания, - сообщают в Тамбовской областной клинической больнице. - Проведена оценка оперативных планов реагирования различных служб больницы при обнаружении холеры.

Фото ТОДКБ