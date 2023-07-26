Несколько тамбовчан отравились едой, заказанной в суши-баре

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело эпидемиологическое расследование. Поводом для этого стали случаи острой кишечной инфекции у жителей Тамбова, накануне заказавших продукцию в суши-баре «Суши Даром».

- Предприятие общественного питания предоставляет продукцию в режиме доставки; через интернет пострадавшими были заказаны суши, пицца, лапша. При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, - рассказали в ведомстве.

Взяты пробы готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования.

На данный момент в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, суши-бару временно запрещено работать, материалы проверки направлены в суд.