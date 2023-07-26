В Тамбовской области житель Санкт-Петербурга получил 20 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Гавриловский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Санкт-Петербурга, которого признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что мужчина незаконно изготовил около 23 кг наркотиков, которые для последующего сбыта привез из Ленинградской области в домовладение, расположенное в Гавриловском районе. Его преступную деятельность пресекли в ноябре прошлого года сотрудники регионального УФСБ России, которые обнаружили и изъяли наркотики.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.