В Тамбовской области прокуратура добилась выплаты 100 тысяч рублей ребенку, который упал на обледеневшей дороге

В январе этого года несовершеннолетняя жительница села Сампур, проходя по ул. Мира, поскользнулась и, потеряв равновесие, упала левым боком на обледеневшую дорогу. Девочка почувствовала сильную боль в левом плече, сообщила о случившемся своей матери, после чего ее доставили в Сампурскую ЦРБ с диагнозом «закрытый перелом левой плечевой кости».

Прокурор Сампурского района в интересах несовершеннолетней обратился в суд с иском к местной администрации о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.

Установлено, что автомобильная дорога по ул. Мира с. Сампур не соответствовала требованиям безопасности передвигавшихся по ней пешеходов. Ответственность за ее содержание несут местные власти. В результате суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, исследовав доводы апелляционной жалобы, представленные материалы дела, пришла к выводу о законности и обоснованности принятого решения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.