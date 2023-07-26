В Тамбовской области выявлены нарушения в декларировании 450 тысяч тонн зерна

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям установило, что одно из крестьянских фермерских хозяйств в Тамбовской области допустило нарушения в области безопасности зерна. Хозяйство задекларировало 500 тонн зерна пшеницы на основании протокола испытаний, проведенных с нарушениями.

Как рассказали в ведомстве, было принято решение признать декларацию о соответствии недействительной. Крестьянскому фермерскому хозяйству объявлено предостережение.

К слову, за 2023 год управление Россельхознадзора выявило на территории Тамбовской области 253 нарушений, связанных с недостоверным декларированием зерна. Объем такой продукции составил 450 тысяч тонн.