В Тамбовской области отличившимся участникам СВО собираются выдавать бесплатные участки

В Тамбовской областной Думе в первом чтении рассмотрели законопроект, о дополнительных мерах социальной поддержки участников СВО - военнослужащих, добровольцев, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания сотрудников полиции, которые удостоены звания Героя России или награжденных орденами за заслуги перед Отечеством, проявленные в ходе участия в СВО. Земельные участки для них будут выделять бесплатно. Эта мера будет касаться и членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации.

- Депутаты продолжат работу над законопроектом во втором чтении, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.