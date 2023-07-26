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НовостиОбщество26 июля 2023 12:53

Тамбовчанке, ребенка которой покусала бездомная собака, присудили 10 тысяч рублей

Администрация Котовска добровольно выплатила компенсацию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Котовска провела проверку по обращению жительницы города, сына которой укусила бездомная собака. Установлено, что в марте этого года мальчик вечером возвращался на велосипеде домой, и на него напало бездомное животное. После этого ребенок вместе с матерью обратился за медицинской помощью.

По закону, ответственность за случившееся лежит на местной администрации, так как именно органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях городского округа.

- В целях компенсации морального вреда несовершеннолетнему прокуратурой города в суд направлено исковое заявление к администрации города Котовска, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения гражданского дела ответчик выплатил пострадавшему 10 тыс. рублей. Производство по делу прекращено в связи с добровольным удовлетворением исковых требований.