Тамбовчанке, ребенка которой покусала бездомная собака, присудили 10 тысяч рублей

Прокуратура Котовска провела проверку по обращению жительницы города, сына которой укусила бездомная собака. Установлено, что в марте этого года мальчик вечером возвращался на велосипеде домой, и на него напало бездомное животное. После этого ребенок вместе с матерью обратился за медицинской помощью.

По закону, ответственность за случившееся лежит на местной администрации, так как именно органы местного самоуправления наделены полномочиями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территориях городского округа.

- В целях компенсации морального вреда несовершеннолетнему прокуратурой города в суд направлено исковое заявление к администрации города Котовска, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения гражданского дела ответчик выплатил пострадавшему 10 тыс. рублей. Производство по делу прекращено в связи с добровольным удовлетворением исковых требований.