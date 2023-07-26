В Тамбове откроется традиционная ярмарка меда

В продаже мед и продукты пчеловодства

С 5 по 21 августа в Городском парке культуры и отдыха будет проходить выставка-продажа «Тамбовская Ярмарка меда 2023». Торговые ряды будут работать с 8.00 до 18.00.

- Каждый житель нашего города сможет попробовать и приобрести разнообразные виды меда и продукты пчеловодства, представленные Тамбовской местной общественной организацией пчеловодов, - отмечают в Городском парке культуры и отдыха.

К открытию ярмарки приурочена праздничная программа, которая продлится весь день 5 августа с 10.00. В нее включены развлечения для детей, творческий мастер-класс и большой праздничный концерт.

Фото Городского парка культуры и отдыха