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НовостиОбщество26 июля 2023 10:05

Более 70 белгородцев, размещенных в Тамбовской области, вернулись домой

Оставшиеся в регионе жители Шебекинского городского округа также готовятся к отправке
Марина МАКОВЛЕВА
На этой неделе домой отправились 42 человека

На этой неделе домой отправились 42 человека

На этой неделе из Тамбовской области домой возвратились 42 жителя Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины.

- С учетом нормализации обстановки в Белгородской области люди стали возвращаться домой. В середине июня уехали первые 30 человек. А в ближайшее время все размещенные в ПВР белгородцы вернутся домой, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

Напомним, всего Тамбовская область приняла 146 человек. Белгородцев поселили в одном из пунктов временного размещения Тамбова.

Фото правительства Тамбовской области