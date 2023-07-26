Более 70 белгородцев, размещенных в Тамбовской области, вернулись домой

На этой неделе домой отправились 42 человека

На этой неделе из Тамбовской области домой возвратились 42 жителя Шебекинского городского округа Белгородской области, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины.

- С учетом нормализации обстановки в Белгородской области люди стали возвращаться домой. В середине июня уехали первые 30 человек. А в ближайшее время все размещенные в ПВР белгородцы вернутся домой, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

Напомним, всего Тамбовская область приняла 146 человек. Белгородцев поселили в одном из пунктов временного размещения Тамбова.

Фото правительства Тамбовской области