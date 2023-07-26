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НовостиОбщество26 июля 2023 9:40

В Тамбове обнаружна "ничья" дорога

Прокуратура через суд обязала городскую администрацию поставить объект на учет
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по коллективному обращению местных жителей. Тамбовчан не устраивало состояние дороги по улице Лермонтовской (от Железнодорожной до Бригадного проезда).

Как выяснилось, этот участок не состоит на балансе администрации города Тамбова и не значится в реестре муниципального имущества. Тем не менее, дорогой активно пользуются жители ближайших домов и сотрудники местного предприятия и она нуждается в капитальном ремонте.

- Администрацией города мер к постановке на учет указанной автодороги в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества не принято, - сообщают в прокуратуре Советского района.

Прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя поставить на учет бесхозяйный объект. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.