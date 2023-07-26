В Тамбовской области 11-летний мальчик опрокинулся на самокате

Дети катались на самокате вдвоем Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 25 июля в 15 часов 59 минут на 35 километре автодороги «Тамбов-Пенза», на территории города Рассказово. 11-летний водитель электрического самоката «Kugoo S3» двигаясь по обочине не справился с управлением и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок-водитель электросамоката не пострадал, травмы получила его 10-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.