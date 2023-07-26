Тамбовчанка отдала "курьеру" более 140 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении мошенничества в отношении 81-летней женщины. Им оказался неработающий 32-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа.

Пожилая жительница Мичуринска обратилась в полицию, сообщив о преступлении. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил о том, что ее близкий родственник стал виновником ДТП. Чтобы "решить вопрос", требовались деньги. Явившемуся к ней домой молодому человеку пенсионерка отдала более 140 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Он был задержан и дал признательные показания. Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступления, а также причастность задержанного к аналогичным эпизодам преступной деятельности.

По информации УМВД по Тамбовской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчина может получить до 5 лет лишения свободы.