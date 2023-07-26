Тамбовчанка пыталась положить на счет в банке фальшивую 5-тысячную купюру

Днем 25 июля в отделении банка Тамбова при пересчете денежных средств на предмет подлинности специалист обнаружил фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей. Деньги в банк принесла 34-летняя женщина, которая хотела положить их на счет. Полицейские, которых вызвали сотрудники банка, изъяли фальшивку. По факту обнаружения поддельной денежной купюры возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках его расследования сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели беседу с клиенткой банка и выяснили, что купюру она взяла из личных накоплений. Полицейские устанавливают источник происхождения фальшивой купюры, а также людей, причастные к ее сбыту.

- В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения, - напоминает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.