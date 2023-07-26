В Мучкапском районе нашли нарушения в детских лагерях

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в период летней оздоровительной компании.

- В нарушение санитарных правил в помещениях пребывания детей и их дневного сна не проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. Кроме того, не проводится регулярный осмотр детей перед дневным сном на предмет присасывания клеща, а также при возвращении детей после их выхода за пределы собственной территории, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.

В результате 9 виновных лиц привлечены к административной ответственности. В помещениях для пребывания детей появились приборы по обеззараживанию воздуха, регулярно проводятся осмотры отдыхающих.