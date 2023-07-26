В Тамбовской области у любителей поездок под хмельком конфисковали 4 машины и 1 мопед

С начала 2023 года в Тамбовской области расследовано 283 уголовных дела о вождении в нетрезвом состоянии, будучи наказанным за аналогичное действие. 48 машин злостных нарушителей были арестованы, 5 авто конфискованы, еще 5 также планируется обратить в доход государства.

- Ранее судимые за «пьяную» езду мужчины вновь сели за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Принадлежащие им транспортные средства марки «Шевроле Ланос», «МАЗ-6312в9», «ВАЗ-21070», «ВАЗ-21124», а также мопед «Альфа-Барс» по решению суда подлежали конфискации. Представителями судебных приставов транспортные средства конфискованы и переданы для дальнейшего обращения в доход государства, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.