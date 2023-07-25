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НовостиОбщество25 июля 2023 14:10

Тамбовский Россельхознадзор проверил подсолнечник на гербициды

Владельцы участка пожаловались на соседей, которые "отравили" культуру
Марина МАКОВЛЕВА

В управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о применении гербицидов на земельном участке в Сампурском районе. Из-за этого якобы произошло осветление листьев подсолнечника, который посажен рядом.

Специалисты осмотрели земельные участки и взяли образцы подсолнечника, которые были направлены на исследования в ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

- Правообладателю земельного участка направлен запрос о предоставлении информации о примененных пестицидах и агрохимикатах на данном земельном участке, - прокомментировали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.