К школе №2 Тамбова будут ходить три автобуса

В Тамбове на улице Севостьянова с 1 сентября откроется новая школа, которая рассчитана на 2,5 тысяч человек. Транспорт в этом направлении не ходит, что очень беспокоит родителей учеников. Люди обратились в региональное правительство с просьбой решить проблему. В итоге принято решение изменить действующие схемы движения регулярных маршрутов муниципального сообщения №56 и №57.

- Автобусы будут заезжать на ул. Агапкина к школе №2, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Также маршрут №16 будет проходить через школу и заезжать в посёлок Первомайский городского округа Тамбов.