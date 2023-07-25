Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 13:56

Тамбовчанин получил 7 лет колонии за расправу над приятелем

Мужчина забил знакомого табуретом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина ударил приятеля табуретом по голове

Мужчина ударил приятеля табуретом по голове

В суде Никифоровского района вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В суде установлено, что в начале марта этого года мужчина находился в гостях у приятеля, где распивал с ним спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость сильно ударил по голове собутыльнику. Из-за полученной травмы спустя 2 дня избитый скончался в больнице.

- Представленные государственным обвинителем доказательства виновности в совершении инкриминируемого преступления способствовали постановлению судом обвинительного приговора, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

фото прокуратуры Тамбовской области