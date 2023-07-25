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НовостиПроисшествия25 июля 2023 13:33

В Тамбовском районе в пруду найдено тело 54-летнего мужчины

Обстоятельства гибели устанавливаются
Марина МАКОВЛЕВА
Место происшествия находится на пруду Длинный в селе Козьмодемьяновка

Место происшествия находится на пруду Длинный в селе Козьмодемьяновка

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

25 июля в 15.30 в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о том, что из пруда Длинный в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района было извлечено тело мужчины. 54-летний погибший найден в месте, не оборудованном для купания.

- Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются. На месте происшествия работали: 7 человек, 3 единицы техники, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.