В Тамбовском районе в пруду найдено тело 54-летнего мужчины

Место происшествия находится на пруду Длинный в селе Козьмодемьяновка Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

25 июля в 15.30 в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о том, что из пруда Длинный в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района было извлечено тело мужчины. 54-летний погибший найден в месте, не оборудованном для купания.

- Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются. На месте происшествия работали: 7 человек, 3 единицы техники, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.