В Тамбове отключат свет на западе и в микрорайоне Солнечный

26 июля на время проведения ремонтных работ временно прекратится электроснабжение некоторых улиц Тамбова. Об этом информируют в администрации города.

На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. Серова, д. 24-107;

- ул. Районная, д. 2-24.

На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00 в мкр. Солнечный:

- ул. Рубиновая, д. 14-16;

- ул. Изумрудная, д. 3;

- ул. Сиреневая, д. 12-36;

- ул. Отрадная, д. 22;

- ул. Кленовая, д. 27-42;

- ул. Мира, д. 39;

- ул. Толстого, д. 22-23.