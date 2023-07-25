В Тамбове отключат свет на западе и в микрорайоне Солнечный

26 июля на время проведения ремонтных работ временно прекратится электроснабжение некоторых улиц Тамбова. Об этом информируют в администрации города.
На время ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
- ул. Серова, д. 24-107;
- ул. Районная, д. 2-24.
На время работ по наладке релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.00 в мкр. Солнечный:
- ул. Рубиновая, д. 14-16;
- ул. Изумрудная, д. 3;
- ул. Сиреневая, д. 12-36;
- ул. Отрадная, д. 22;
- ул. Кленовая, д. 27-42;
- ул. Мира, д. 39;
- ул. Толстого, д. 22-23.