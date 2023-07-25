В Тамбовской области в "пьяных" авариях погибло 7 человек

Последствия поездок "под градусом" могут быть трагическими Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за 6 месяцев в авариях с участием нетрезвых водителей погибло 7 человек, 46 получили ранения. За это время зарегистрировано 234 случая, когда за руль садится человек, уже подвергнутый административному наказанию или имеющий судимость за пьяную езду.

- При этом имеются отдельные жители Тамбовской области, которые неоднократно подвергались уголовному преследованию за повторное управление транспортом с признаками опьянения. Например, житель районного поселка Первомайский и житель города Кирсанова 5 раз были судимы за данное преступление, - отметили в УМВД по Тамбовской области.