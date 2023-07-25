Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 11:43

В Тамбовской области в "пьяных" авариях погибло 7 человек

Некоторых жителей региона не останавливает даже неоднократное наказание за вождение в нетрезвом виде
Марина МАКОВЛЕВА
Последствия поездок "под градусом" могут быть трагическими

Последствия поездок "под градусом" могут быть трагическими

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за 6 месяцев в авариях с участием нетрезвых водителей погибло 7 человек, 46 получили ранения. За это время зарегистрировано 234 случая, когда за руль садится человек, уже подвергнутый административному наказанию или имеющий судимость за пьяную езду.

- При этом имеются отдельные жители Тамбовской области, которые неоднократно подвергались уголовному преследованию за повторное управление транспортом с признаками опьянения. Например, житель районного поселка Первомайский и житель города Кирсанова 5 раз были судимы за данное преступление, - отметили в УМВД по Тамбовской области.