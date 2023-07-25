Тамбовчанин перевел себе 90 тысяч рублей со счета умершей женщины

Тамбовские полицейские задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже денег с банковского счета пенсионерки.

- Подозреваемый молодой человек оформил на свое имя сим-карту, которая ранее принадлежала умершей женщине. Так как номер мобильного телефона не был «отвязан» от приложения мобильного банка, тамбовчанин получил доступ к личному кабинету, который принадлежал пенсионерке. Имея преступный умысел, и зная, что сбережения ему не принадлежат, злоумышленник перевел на свой счет 90 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Деньги мужчина успел потратить. Возбуждено уголовное дело о краже, виновному грозит до 6 лет тюрьмы.