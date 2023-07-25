Тамбовчанам обещают три дня аномальной жары

Тамбовчан просят соблюдать осторожность Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

По данным синоптиков, с 26 по 28 июля на Тамбовщину придет очень жаркая погода. В эти дни столбики термометров поднимутся до отметки 30-33 градуса. ГУ МЧС по Тамбовской области просит жителей региона соблюдать меры предосторожности.

- Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь (если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери, - говорят в ведомстве. - Некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но, когда температура воздуха выше 35 °C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье. Старайтесь не находиться на жаре.