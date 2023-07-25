Тамбовчанин, который бросил противника через бедро, нанес ему тяжелую травму головы

В прокуратуре Уметского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Тамбова, которого обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По версии следствия, в ноябре 2022 года тамбовчанин в составе бригады приехал в Уметский район для строительства и ремонта моста, расположенного на трассе Тамбов-Пенза-Саратов. На территории р.п. Умет предприятие арендовало для проживания для бригады жилье, в котором 27 ноября прошлого года между мужчинами произошла словесная ссора. В момент конфликта один из рабочих, схватив второго руками за голову, и стал осуществлять бросок на пол через бедро, в результате которого ударил противника головой о пол. В результате мужчина получил тяжелые травмы.

- Уголовное дело поступило в Уметский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.