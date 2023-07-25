Тамбовчанина приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей за попытку дать взятку полицейскому

Житель Сосновки пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей начальнику ГИБДД ОМВД. Таким образом он хотел избавиться от ответсвенности за управление машиной в нетрезаом состояниии. 47-летнего водителя задержали. Было возбуждено уголовное дело о даче взятки, направленное затем в суд Сосновского района.

- Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, кроме того за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданин лишен права управления транспортным средством на полтора года и наложен штраф в сумме 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.