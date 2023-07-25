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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:57

Тамбовчанин за рулем автобуса снес с трассы «Lada Kalina»

После столкновения легковушка слетела с дороги и опрокинулась
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель автобуса не уступил дорогу иномарке

Водитель автобуса не уступил дорогу иномарке

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 24 июля в 16 часов 40 минут на 4 километре автодороги Рассказово- Нижнеспасское- Ахтырка Рассказовского района. 55-летний водитель автобуса «ПАЗ VECTOR NEXT», выезжая на главную дорогу не предоставил преимущество в движении «Lada Kalina» под управлением 45-летней женщины. В результате легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Lada Kalina» и ее 18-летнюю пассажирку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.